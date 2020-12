Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a une grosse opportunité à saisir avec Eriksen !

Publié le 29 décembre 2020 à 20h30 par Amadou Diawara

A la peine à l'Inter, Christian Eriksen ne voudrait pas finir la saison à Milan. Dans cette optique, l'international danois attendrait un signe du PSG, et en particulier de son mentor Mauricio Pochettino, qui a trouvé un accord de deux saisons et demi avec le club de la capitale. De son côté, l'Inter espérerait également voir le PSG passer à l'action pour Christian Eriksen au plus vite. Alors qu'il perdrait déjà patience, Antonio Conte pourrait attendre encore longtemps, parce son numéro 24 n'est pas une priorité pour Mauricio Pochettino.

Depuis son arrivée à l'Inter en janvier 2020, Christian Eriksen vit un véritable calvaire. En effet, l'international danois éprouve les pires difficultés à emmagasiner du temps de jeu sous la houlette d'Antonio Conte. Pas du tout satisfait par sa situation, Christian Eriksen voudrait absolument partir lors du mercato hivernal. D'ailleurs, le numéro 24 de l'Inter aurait déjà une idée bien précise du club dans lequel il pourrait rebondir. Selon les informations de Nicolo Schira, divulguées sur son compte Twitter , Christian Eriksen, attendrait un signe du PSG car il voudrait y rejoindre son mentor Mauricio Pochettino. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'ancien coach de Tottenham a trouvé un accord contractuel de deux saisons et demi avec le club de la capitale pour prendre la succession de Thomas Tuchel. De son côté, Antonio Conte espérerait également voir le PSG bouger son petit doigt pour Christian Eriksen selon les dernières indiscrétions du Corriere dello Sport . Sans une vente de son numéro 24, le coach de l'Inter aurait les mains liés pour son recrutement. Et confronté au silence radio du PSG, Antonio Conte commencerait à perdre patience. D'autant qu'il pourrait attendre très longtemps avant de voir Leonardo s'activer pour Christian Eriksen.

Eriksen attendrait un signe de Pochettino, mais..