Mercato - PSG : Lloris, Aurier… Face à Pochettino, Mourinho se prépare au pire !

L’officialisation ne devrait plus tarder, Mauricio Pochettino va prochainement être nommé entraîneur du PSG. Un nouveau chapitre va donc débuter dans la capitale et forcément, cette arrivée de l’Argentin va avoir un impact sur le recrutement. Cela s’est d’ailleurs vérifié avec Christian Eriksen et Dele Alli, les anciens protégés de Pochettino à Tottenham, et cela ne devrait pas s’arrêter là.

Depuis le 24 décembre, il est annoncé que le PSG avait décidé de se séparer de Thomas Tuchel, lui qui lui restait pourtant encore 6 mois de contrat. Alors que les résultats n’étaient pas à la hauteur des attentes de la direction, l’Allemand a été remercié. Une décision fracassante officialisée ce mardi par le PSG. Tuchel n’est donc désormais plus l’entraîneur des champions de France et son successeur va être connu sous peu, même s’il n’y a pas de suspense puisque cela devrait être Mauricio Pochettino. Ancien joueur du PSG, l’Argentin va faire son retour au Parc des Princes et il pourrait ne pas mettre longtemps avant de poser sa patte sur son effectif. En effet, dès le mois de janvier, Pochettino pourrait profiter du mercato hivernal pour attirer les joueurs qu’il veut. Et cela tombe bien, Leonardo pense notamment à certains joueurs que le natif de Murphy a connu à Tottenham en la personne de Christian Eriksen et Dele Alli.

Déjà cet été, le PSG était intéressé par Christian Eriksen et Dele Alli. Si cela ne s’est pas concrétisé, Leonardo avait prévu de revenir à la charge en janvier et forcément, avec la future présence de Mauricio Pochettino, cela change tout. Les retrouvailles entre anciens membres de Tottenham pourraient bien être facilitées. Ce mardi, Eurosport UK a d’ailleurs fait un point concernant ces deux dossiers. En ce qui concerne le désormais joueur de l’Inter Milan, la présence de Pochettino pourrait bien le convaincre de rallier le PSG. Mais encore faut-il trouver un accord. Alors que l’idée principale serait de boucler un échange avec Leandro Paredes, si cela n’aboutit pas, d’autres solutions seront recherchées. Pour ce qui est du Britannique, un départ serait vu d’un bon oeil, lui qui n’a pas les faveurs de José Mourinho. Toutefois, cela serait encore loin d’être acté puisque pour le moment, Tottenham ne discuterait avec personne pour un départ de Dele Alli. A voir si cela pourra s’accélérer une fois Mauricio Pochettino officiellement sur le banc du PSG.

