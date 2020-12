Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande opportunité pour Leonardo avec Paulo Dybala ?

Publié le 29 décembre 2020 à 12h15 par Th.B.

Considérant que l’offre proposée est déjà suffisante, la Juventus refuserait d’augmenter sa proposition de contrat à Paulo Dybala. De quoi pimenter ce dossier dans lequel le PSG fait partie intégrante.

Dimanche, Tuttosport a lâché une petite bombe. Alors que la presse espagnole avait assuré jusqu’ici que Paulo Dybala n’était qu’une simple alternative à l’opération Lionel Messi, la nomination de Mauricio Pochettino aurait tout changé. Le média italien a donc révélé dimanche que l’entraineur du PSG ferait de son compatriote argentin sa nouvelle priorité, alors que son contrat à la Juventus court jusqu’en juin 2022 et qu’une prolongation ne semble toujours pas se dessiner malgré des contacts réguliers entre les dirigeants bianconeri et le clan Dybala. De quoi permettre au PSG de se mettre à rêver pour le numéro 10 de la Juventus. La Vieille Dame ne compterait cependant pas baisser les bras.

La Juve ne bougera plus pour Dybala !