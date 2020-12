Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino et Leonardo ont trouvé leur future star ?

Publié le 29 décembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que Mauricio Pochettino va débarquer sur le banc du PSG, l’entraîneur argentin ainsi que Leonardo auraient déjà Paulo Dybala de la Juventus dans le collimateur.

Ce n’est plus un secret pour personne, Leonardo a pris l’habitude d’aller chasser en Italie pour attirer des joueurs de talent au PSG. Ce fut déjà le cas lors de son premier passage à la direction sportive du club de la capitale, entre 2011 et 2013, avec les exemples Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Marco Verratti ou encore Edinson Cavani. Et avec la nomination à venir de Mauricio Pochettino, le PSG devrait tenter un autre coup XXL en Serie A.

Dybala attendu au PSG ?

Comme l’a annoncé Tuttosport, Pochettino aurait déjà fait une première commande au PSG puisque l’entraîneur argentin voudrait attirer son compatriote Paulo Dybala. L’attaquant de la Juventus est d’ailleurs un profil qui plairait également beaucoup à Leonardo, d’autant qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat avec la Vieille Dame qui court jusqu’en juin 2022. Dybala sera donc peut-être la prochaine star du PSG…