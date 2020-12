Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo enclenche une opération d’envergure pour Draxler !

Publié le 29 décembre 2020 à 18h30 par Th.B.

Le dossier Julian Draxler n’avançant pas vraiment, que ce soit du côté d’une prolongation ou d’un départ cet hiver, le PSG travaillerait toujours sur les deux éventualités avec un penchant pour la deuxième option grâce à laquelle il pourrait satisfaire les demandes de Mauricio Pochettino. Explications.

Depuis son arrivée au PSG à l’hiver 2017 en provenance de Wolsburg, Julian Draxler a connu des hauts et des bas au Paris Saint-Germain. Et depuis les deux méga transferts du club de la capitale qui lui ont permis de mettre la main sur Neymar et Kylian Mbappé quelques mois après que le deal Draxler ait été bouclé, le temps de jeu de l’international allemand a considérablement diminué. Bien qu’il ne faisait pas partie intégrante des plans du désormais ex-entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, Draxler a toujours refusé de quitter le club. Et ce, bien que l’Hertha Berlin ait tenté de le recruter lors des deux derniers mercato comme CBS Sports l’assure ce mardi, confirmant ainsi les informations du 10sport.com. Laissant le PSG contraint d’envisager de prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain. L’Équipe révélait le 23 décembre que le club de la capitale refusait de voir Draxler partir gratuitement l’été prochain et prévoirait de rallonger son engagement envers le PSG afin de garder la main sur son avenir et de tirer un bénéfice de sa potentielle future vente. Néanmoins, cela ne voudrait pas dire que le Paris Saint-Germain refuserait de mener à bien une grosse opération avec Julian Draxler lors du mercato hivernal.

Pour la troisième fois, Leonardo compte se débarrasser de Draxler…

Ces derniers temps, Leonardo est parvenu à rompre le contrat de Jesé Rodriguez qui courrait jusqu’en juin prochain. Et selon CBS Sports, le directeur sportif du PSG chercherait toujours à trouver la bonne option pour se servir de Julian Draxler sur le marché des transferts. D’ailleurs, depuis son retour à la tête de la direction sportive du club parisien en juin 2019, Leonardo aurait en tête une vente de Draxler. Des sources proches du dossier ont assuré à CBS qu’après deux échecs successifs avec le Hertha Berlin cet été et l’hiver dernier, le PSG cultiverait toujours le désir de mettre un terme à sa collaboration avec Julian Draxler au mois de janvier. Cependant, les possibilités pour l’Allemand seraient très minces sur le marché alors que Calciomercato.com assurait ces derniers jours que l’Atalanta ne pourrait pas s’aligner sur les demandes salariales de l’international allemand. Ce qui représenterait bien la galère dans laquelle le PSG se trouve avec son milieu offensif.

… un échange, seule possibilité viable pour l’Allemand et pour accueillir Eriksen et/ou Alli ?