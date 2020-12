Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Juninho s'attaque à un international argentin !

Publié le 29 décembre 2020 à 17h50 par La rédaction

Si Juninho a récemment affirmé qu'aucun joueur ne devrait être recruté cet hiver, l'OL pourrait finalement enregistrer un renfort en défense, alors que le directeur sportif brésilien serait prêt à passer à l'offensive pour Gonzalo Montiel, latéral droit de River Plate.