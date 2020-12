Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avec Pochettino et Messi, Leonardo a un plan bien ficelé !

Publié le 29 décembre 2020 à 16h15 par T.M.

Alors que Mauricio Pochettino va venir remplacer Thomas Tuchel sur le banc du PSG, cette présence de l’Argentin dans la capitale pourrait bien être utile au moment de convaincre Lionel Messi de venir au Parc des Princes.

Ce mardi, le PSG a officialisé le licenciement de Thomas Tuchel après deux ans et demi de collaboration. L’Allemand remercié, son successeur devrait être annoncé d’ici peu et c’est Mauricio Pochettino qui devrait prendre place sur le banc parisien. Après plus d’un an sans travailler suite à son départ de Tottenham, l’Argentin va donc reprendre du service. Au PSG, on va donc miser sur Pochettino pour enfin tenter de décrocher cette première Ligue des Champions, mais cela pourrait avoir aussi d’autres grosses conséquences dans la capitale.

Messi grâce à Pochettino ?