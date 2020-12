Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout se joue maintenant pour Paulo Dybala !

Publié le 29 décembre 2020 à 14h30 par A.C.

Annoncé dans le viseur du PSG de Mauricio Pochettino, Paulo Dybala devrait voir son avenir se décider cet hiver.

Les histoires d’amour se finissent mal en général. L’adage pourrait encore une fois se confirmer, avec Paulo Dybala. Véritable chouchou des supporters de la Juventus et surtout porteur du légendaire numéro 10 d’Alessandro Del Piero, de Roberto Baggio ou de Michel Platini, l’Argentin est en difficulté et la presse italienne parle d’un possible départ. D'ailleurs, sa non-prolongation est un signal fort. Voilà un an déjà que la Juve parle d’un nouveau contrat pour Dybala... qui n’est toujours pas arrivé. Pire, le joueur a même assuré que son agent n’aurait jamais reçu d’offre, alors que le président Andrea Agnelli explique qu’une très belle offre aurait bien été transmise par la Juventus.

Pochettino réclame Dybala au PSG

C’est là qu’entre en scène le Paris Saint-Germain. Tuttosport a en effet expliqué que dès son arrivée, Mauricio Pochettino aurait réclamé plusieurs joueurs à Leonardo, notamment Paulo Dybala... qu’il avait essayé de recruter à Tottenham, lors de l’été 2019. La piste parisienne a d’ailleurs pris de l’ampleur au cours des derniers jours. Il Corriere dello Sport a en effet annoncé que l’entourage de Dybala serait à l’écoute de l’intérêt du PSG, où Leonardo pourrait boucler un échange 100%, avec Mauro Icardi.

« J’aime la Juve et je suis fidèle à ce club »

Mais qu’en pense Paulo Dybala ? Interrogé sur les supposés problèmes autour de sa prolongation avec la Juventus, l’attaquant a tenu à mettre les choses au clair. « J'aime la Juve et je l'ai toujours dit. Je ne parle pas beaucoup, mais je me mets en colère quand les gens disent des choses fausses » a expliqué Dybala, lors d’un long entretien accordé à Sky Sport Italia . « J'ai une bonne relation avec les fans et ceux qui répandent certaines rumeurs le font pour retourner les fans contre moi. Je suis fidèle à ce club et quiconque est proche de moi le sait ».

La Juventus relance la prolongation de Dybala