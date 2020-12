Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Paulo Dybala totalement relancé ?

Publié le 29 décembre 2020 à 11h15 par A.C.

Paulo Dybala, attaquant de la Juventus suivi de près par le PSG et Manchester United, devrait bientôt décider de son avenir.

Il y a un an, Paulo Dybala marchait sur la Serie A. Mais après le COVID-19 et une infection urinaire qui l’a contraint à subir une cure très lourde d’antibiotiques, l’Argentin ne semble plus le même. Il a perdu sa place de titulaire à la Juventus et, même si Andrea Pirlo clame haut et fort beaucoup miser sur lui, un possible départ est évoqué depuis quelques mois. Leonardo a rapidement flairé le bon coup, puisqu’il a d’ailleurs déjà tenté d’attirer Dybala au Paris Saint-Germain par le passé. En Angleterre, on parle plutôt de Manchester United, qui songerait à un échange entre le numéro 10 de la Juventus et Paul Pogba.

Le dossier de la prolongation de Dybala pourrait s’ouvrir à nouveau