Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce fracassante sur l'avenir de Lionel Messi !

Publié le 29 décembre 2020 à 10h00 par La rédaction

S’il a assuré lors de son interview à La Sexta qu’il resterait jusqu’à la fin de la saison au FC Barcelone, Lionel Messi n’a pas fermé la porte à un départ cet été. Pour Javier Mascherano, La Pulga rêve toujours de jouer en Argentine.

En livrant l’interview tant attendue à La Sexta , Lionel Messi a mis les choses au point sur son avenir, du moins pour l’instant. Après avoir fait des pieds et des mains pour quitter le FC Barcelone cet été, La Pulga ne prendra pas le large cet hiver non plus. Malgré tout, son contrat actuel prend toujours fin en juin prochain, et sa future tunique demeure un mystère. Si Manchester City et le Paris Saint-Germain sont prêts à accueillir le sextuple Ballon d’Or, rien n’exclut pour l’heure une destination plus exotique comme la MLS, ou tout simplement une prolongation chez les Blaugrana .

« Leo a manifesté son envie de jouer dans le football argentin »