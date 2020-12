Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un vieux dossier de Leonardo sur le point de connaitre son dénouement ?

Publié le 29 décembre 2020 à 16h30 par A.C.

Grande obsession de Leonardo au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma devrait bientôt décider son avenir.

En 2017, une véritable polémique avait éclaté autour du tout jeune Gianluigi Donnarumma, annoncé comme le successeur du grand Gianluigi Buffon en Italie. Lancé un an plus tôt par Siniša Mihajlović à seulement 16 ans, le gardien du Milan AC a rapidement impressionné tout le monde et a commencé à faire parler de lui... pas toujours en bien. Son agent n’est autre que le sulfureux Mino Raiola, connu pour ne pas toujours privilégier la stabilité pour ses joueurs. Ainsi, Raiola avait publiquement taclé le Milan AC, expliquant qu’un joueur du niveau de Donnarumma devait évoluer dans un club de meilleur niveau. Il n’en fallait pas plus déclencher la colère des supporters milanais, qui iront jusqu’à voyager en Pologne à l’occasion de l’Europe U21, pour lancer des faux billets à un Donnarumma médusé. A l’époque, le Paris Saint-Germain, la Juventus ou encore le Real Madrid avaient tenté de profiter de la situation pour recruter le prodige... qui a finalement prolongé au Milan AC avec un incroyable salaire à la clé, pour un joueur de son âge.

Donnarumma finalement parti pour rester au Milan AC ?