Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un joueur de Zidane refroidi par... Zlatan Ibrahimovic ?

Publié le 29 décembre 2020 à 16h00 par La rédaction

Dans l'impasse au Real Madrid, Luka Jovic serait proche de faire ses valises en janvier. À la recherche d’une place de titulaire, le buteur de 23 ans pourrait snober l’intérêt du Milan AC, où il ne serait que le remplaçant d’Ibrahimovic.

Auteur de seulement deux petits buts en un an et demi au Real Madrid, Luka Jovic n’est jamais parvenu à tirer son épingle du jeu. Le Serbe, débarqué a l’été 2019 pour 60M€ après une formidable saison à l’Eintracht Francfort semble aujourd’hui très loin de son niveau. Et s’il aurait pu faire ses valises cet été, Zinédine Zidane a choisi de le conserver, préférant sacrifier Borja Mayoral, aujourd’hui à l’AS Roma. Mais malgré plusieurs opportunités de se relancer, revoilà le buteur de 23 ans sur la liste des départs pour le mois de janvier, avec trois destinations qui se détachent, le Milan AC, Wolverhampton et Francfort.

Jovic prêt à dire non au Milan AC ?