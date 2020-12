Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle annonce de taille sur l'avenir de Donnarumma !

Publié le 27 décembre 2020 à 23h15 par D.M.

Directeur général du Milan AC, Ivan Gazidis a fait le point sur la situation de Gianluigi Donnarumma et d’Hakan Calhanoglu, qui voient leur contrat expirer à la fin de la saison.

Formé au Milan AC, Gianluigi Donnarumma n’est toujours pas certain de rester dans son club la saison prochaine. Le portier italien a entamé des négociations avec ses dirigeants pour prolonger son bail qui prend fin en juin prochain. Pour l’heure, les deux parties ne parviennent pas à trouver un terrain d’entente notamment en raison des exigences de Mino Raiola. Ce dimanche, le directeur général du Milan AC, Ivan Gazidis, a été interrogé sur la situation de Gianluigi Donnarumma, mais aussi sur celle d’Hakan Calhanoglu qui voit lui aussi son contrat expirer à la fin de la saison. Le responsable a fait rapidement le point sur ces deux dossiers avant d'axer ses propos sur la cohésion de groupe.

« Les discussions avancent »