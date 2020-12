Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Neymar et Mbappé, Leonardo aurait fait un grand choix !

Publié le 29 décembre 2020 à 15h15 par T.M.

Leonardo l’a reconnu, il discute pour les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé. Mais entre les deux, c’est plus le Brésilien qui aurait la priorité.

En 2017, le PSG a frappé un gros coup en attirant Neymar puis Kylian Mbappé. Pour s’inviter à la table des plus grands, le Qatar n’a pas lésiné sur les moyens. Mais désormais, il faut ressortir le chéquier pour conserver les deux stars dans la capitale. En effet, alors que le Brésilien et le Français sont sous contrat jusqu’en 2022, l’objectif est de les prolonger afin de les voir partir libre dans un an et d’être forcé à les vendre l’été prochain. La mission est donc énorme pour Leonardo, qui se démène en coulisse pour y arriver. Le directeur sportif du PSG l’a révélé, cela discute pour les contrats de Neymar et Mbappé.

Priorité à Neymar ?