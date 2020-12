Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La stratégie osée de Longoria dans les dossiers Thauvin et Villas-Boas !

Publié le 29 décembre 2020 à 11h30 par T.M.

A l’OM, plusieurs prolongations de contrat sont devenues urgentes. D’ici quelques mois, les principaux concernés seront libres. Il faut donc agir vite, mais dans ces différents dossiers, Pablo Longoria prend visiblement de gros risques.

Lors du dernier mercato estival, on prédisait le pire à l’OM. Avec des comptes dans le rouge, de nombreux départs étaient attendus et André Villas-Boas craignait de voir son effectif s’affaiblir. Cela n’a finalement pas été le cas, au contraire. Mais dans les mois à venir, la situation pourrait bien être différente. A quoi ressemblera donc l’OM pour la saison 2021-2022 ? Les incertitudes sont nombreuses, à la fois au sein de l’effectif phocéen, mais aussi sur le banc de touche. En effet, André Villas-Boas comme plusieurs joueurs arrivent en fin de contrat. Pour éviter des les voir partir librement d’ici quelques mois, Pablo Longoria doit donc s’activer pour les prolonger. Mais visiblement, sur la Canebière, malgré l’urgence, on ne semble pas être pressé…

Thauvin, Amavi… Le gros pari de Longoria !

Alors que l’OM compte vendre plusieurs de ses joueurs pour faire entrer de l’argent dans les caisses, les Phocéens pourraient perdre plusieurs joueurs contre 0€. En effet, ils sont nombreux à être dans leur dernière année de contrat. Florian Thauvin, Jordan Amavi, Valère Germain, Kostas Mitroglou, Saîf-Eddine Khaoui, Christopher Rocchia, Yohann Pelé, Yuto Nagatomo ou Florian Chabrolle sont notamment concernés par cette situation. Toutefois, comme l’a révélé L’Equipe ce mardi, seuls les deux premiers cités seraient concernés par une prolongation, tandis que les autres devraient donc s’en aller librement à la fin de la saison. Néanmoins, pour ce qui est de Thauvin et Amavi, c’est encore loin d’être acté qu’ils restent à l’OM. En effet, selon le quotidien sportif, bien que cela discute en coulisses avec les deux Français, la balle serait dans le camp de Pablo Longoria et les propositions concrètes tarderaient à être proposées. En effet, l’OM adopterait une stratégie étonnante avec Florian Thauvin et Jordan Amavi, comptant notamment sur la situation actuelle du marché afin de voir ses joueurs accepter une baisse de salaire pour continuer à jouer au Vélodrome.

Le risque Villas-Boas