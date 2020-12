Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane se prononce sur deux dossiers brûlants !

Publié le 29 décembre 2020 à 15h00 par La rédaction mis à jour le 29 décembre 2020 à 15h03

Comme Marcelo, Isco manque de temps de jeu cette saison. Le milieu espagnol désirerait désormais rejoindre Séville. Malgré tout, Zinédine Zidane soutient ses joueurs et salue leur implication.

Deux fois par an, le mercato fait partie des moments clés d'une saison. L'occasion d'assumer ses ambitions, assurer sa domination ou de relever la tête pour les clubs, mais aussi de retrouver la confiance et du temps de jeu pour les joueurs. La session hivernale approche à grands pas et le Real Madrid ne devrait pas s'agiter. Pourtant, certains Merengue ne seraient pas satisfaits de leur utilisation et penseraient à changer d'air. L'exemple le plus notable est celui d'Isco. Bien que régulièrement utilisé, l'international espagnol ne dispute que des bouts de matches, en atteste ses 13 minutes en Ligue des Champions et ses sept entrées en jeu en Liga pour seulement trois titularisations. Le milieu de 28 ans penserait donc à quitter le Real Madrid et aurait même décidé de rejoindre Séville.

« Isco et Marcelo avec ce que nous avons vécu, c'est compliqué »