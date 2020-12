Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Marcelo, Isco... Zidane a pris une grande décision pour le mercato hivernal !

Publié le 29 décembre 2020 à 13h30 par La rédaction mis à jour le 29 décembre 2020 à 13h32

Malgré un début de saison délicat, le Real Madrid n'a pas décroché et Zinédine Zidane a sauvé sa tête. Alors que le mercato d'hiver offrira l'occasion de se renforcer, l'entraîneur madrilène préfèrerait ne pas toucher à son effectif.

Petit à petit, le Real Madrid remonte la pente. Le début de saison a été difficile et Zinédine Zidane a frôlé la sortie de route. Après chaque confrontation contre le Shaktar Donetsk, toutes les deux perdues, la place de l'entraîneur français a vacillé. Mais à chaque fois, le technicien madrilène s'est sauvé grâce aux belles performances de son équipe. La première fois en remportant le Clasico , la seconde en enchaînant une victoire à Séville et la qualification en huitième de finale de Ligue des Champions. Depuis, le Real Madrid est sur un rythme fou et reste ainsi sur huit victoires consécutives. Zinédine Zidane a la confiance de ses hommes, le groupe madrilène a la confiance de son entraîneur. D'ailleurs, selon As , le Ballon d'or 1998 entendrait maximiser le potentiel de son effectif et ne demanderait aucun renfort lors du mercato d'hiver.

Isco, Marcelo et Jovic seront conservés

Le Real Madrid irait même plus loin. La Maison Blanche ne devrait pas modifier son équipe d'un iota, dans le sens des arrivées comme des départs. A moins d'une offre considérable et indiscutable, les indésirables devraient donc passer les six prochains mois à Madrid. La situation d'Isco s'inscrirait pleinement dans ce plan. Le joueur de 28 ans aurait décidé de rejoindre Séville, mais il devrait terminer la saison au Real Madrid, comme demandé par son entraîneur. Même son de cloche pour Marcelo et Luka Jovic. La direction madrilène ne douterait pas des capacités de Zinédine Zidane à unifier son vestiaire et impliquer chaque joueur malgré les différends. D'autant qu'avec la Coupe du Roi et la Supercoupe, le calendrier s'alourdira et la rotation d'effectif devrait être plus importante.

Takefusa Kubo ne reviendra pas