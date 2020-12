Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez a définitivement tranché pour cette pépite !

Publié le 29 décembre 2020 à 7h30 par D.M.

Le Milan AC aurait pris contact avec le Real Madrid afin d’évoquer un transfert définitif de Brahim Diaz. Mais le club espagnol, impressionné par les performances du joueur, voudrait le récupérer à l’issue de son prêt.

Recruté par le Real Madrid en janvier 2019, Brahim Diaz n’a jamais réussi à s’imposer sous les ordres de Zinedine Zidane. La saison dernière, le milieu offensif n’a jamais été titularisé en championnat et a été contraint de plier bagage lors du dernier mercato estival. Prêté par le Real Madrid au Milan AC jusqu’à la fin de la saison, Brahim Diaz est parvenu à remonter la pente et à retrouver du temps de jeu. Auteur de quatre buts sous le maillot rossonero, le joueur de 21 ans a réussi à s’imposer comme un élément essentiel de l’effectif de Stefano Pioli et à convaincre les dirigeants milanais.

Le Milan AC veut conserver Brahim Diaz, mais...