Mercato - Barcelone : Un cador européen pourrait récupérer un indésirable de Koeman !

Publié le 29 décembre 2020 à 1h00 par La rédaction

En manque de temps de jeu au FC Barcelone, Riqui Puig pourrait quitter la Catalogne cet hiver afin d'acquérir de l'expérience et des minutes de jeu pour développer tout son potentiel. Déjà suivi par plusieurs clubs de Liga, l'international espagnol serait également dans le viseur d'un cador de Série A...

Considéré comme l'un des plus grands talents du centre de formation du FC Barcelone, Riqui Puig est pourtant en grande difficulté cette saison, et son avenir chez les Blaugrana est loin d'être assuré. En fin de contrat l'été prochain, le jeune milieu de 21 ans n'entre pas dans les plans de Ronald Koeman, qui ne semble pas lui avoir accordé sa confiance depuis son arrivée. La relation entre les deux hommes serait même particulièrement tendue, alors que le technicien néerlandais aurait qualifié l'international espagnol de « taupe », insinuant qu'il faisait fuiter des informations confidentielles du vestiaire aux médias. Un départ en prêt lors du prochain mercato hivernal semble ainsi être l'option la plus probable pour le pur produit de la Masia, qui serait dans le viseur de la Real Sociedad, du Real Betis et de Getafe. Toutefois, Riqui Puig pourrait également tenter de rebondir à l'étranger...

L'AC Milan surveille Riqui Puig !