Mercato - Barcelone : Nouveau coup de tonnerre pour l'avenir de Coutinho ?

28 décembre 2020

Alors que le FC Barcelone souhaiterait assainir ses finances en se séparant de Coutinho dès cet hiver, Ronald Koeman et le joueur lui-même ne l'entendraient pas de cette oreille. L'international brésilien pourrait ainsi rester jusqu'à la fin de la saison.

Le mercato hivernal ouvre dans quelques jours. Le dégraissage du FC Barcelone se rapproche. De nombreux joueurs sont sur le départ, que ce soit pour un transfert définitif ou un simple prêt. Ainsi, Junior Firpo, Carles Alena, Riqui Puig ou encore Philippe Coutinho seraient poussés vers la sortie. Pour l'international brésilien, le FC Barcelone s'orienterait vers un transfert pour récupérer des fonds et s'éviter une clause de 20M€ s'il dispute un centième match avec le club catalan. Alors qu'aucun prétendant ne se serait manifesté, la donne serait déjà différente.

Coutinho finalement conservé par Barcelone ?