Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Du renfort pour Zidane cet hiver ? La réponse !

Publié le 29 décembre 2020 à 13h00 par La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvre dans quelques jours, le Real Madrid ne devrait pas se montrer particulièrement actif. Zinédine Zidane ne rechercherait pas à obtenir de renfort pour terminer la saison.

La priorité du Real Madrid est toujours la même : Kylian Mbappé. Pour lancer les grandes manœuvres l'été prochain, les Merengue se préparent depuis plusieurs mois. Le dernier mercato a d'ailleurs été réalisé dans cette optique. Le club madrilène n'a ainsi rien dépensé pour se renforcer et s'est appuyé sur les retours de prêts, en récupérant notamment Martin Odegaard. En revanche, le sens des départs a été plus animé avec l'entame du dégraissage. Les champions d'Espagne ont prêté James Rodriguez et Gareth Bale pour se séparer de deux salaires importants, tout en vendant Achraf Hakimi ou encore Sergio Reguilon. Au total, la Maison Blanche a récupéré près de 100M€.

Aucune recrue attendue en janvier