Mercato - PSG : Pochettino sera épaulé par... un proche de Tuchel !

Publié le 29 décembre 2020 à 16h45 par A.M.

Adjoint au PSG depuis 2015, Zoumana Camara va rester à Paris malgré le licenciement de Thomas Tuchel. Il sera dans le staff de Mauricio Pochettino.

C'est désormais officiel, Thomas Tuchel n'est plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Le technicien allemand, ainsi que son staff, a été démis de ses fonctions et sera remplacé par Mauricio Pochettino dont l'officialisation semble imminente. L'ancien coach de Tottenham va débarquer avec au moins deux adjoints, Jesus Perez et Miguel D'Agostino, et probablement son fils, Sebastiano Pochettino. Mais ce n'est pas tout. Un temps annoncé sur le départ, Zoumana Camara devrait bel et bien resté au PSG et intégrer le staff de Mauricio Pochettino.

Camara sera toujours dans le staff de Pochettino