Mercato - PSG : Al-Khelaïfi sort du silence après le départ de Tuchel !

Publié le 29 décembre 2020 à 10h15 par T.M.

Ce mardi, le PSG a officialisé le licenciement de Thomas Tuchel. Suite à cette décision, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à adresser un message à l’entraîneur allemand.

Mercredi dernier, à la suite de la victoire du PSG contre Strasbourg (4-0), Thomas Tuchel avait donné rendez-vous pour 2021. Toutefois, l’Allemand ne savait que quelques minutes plus tard, il allait se réunir avec Leonardo pour faire un point sur sa situation. Une réunion a viré au clash comme l’avait révélé L’Equipe puisque Tuchel s’est vu signifier son licenciement, à 6 mois de la fin de son contrat. Alors que l’officialisation du PSG était attendue, le club de la capitale l’a annoncé ce mardi. « Après une analyse approfondie de sa situation sportive, le Paris Saint-Germain a pris la décision de mettre un terme au contrat de Thomas Tuchel », précise le communiqué.

« Je lui souhaite le meilleur pour son avenir »