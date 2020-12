Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut déjà frapper fort pour cette priorité de Pochettino !

Publié le 29 décembre 2020 à 23h15 par Th.B.

Les négociations avec la Juventus pour une prolongation de contrat ne seraient prévues qu’en février prochain. Le PSG aurait donc un boulevard pour avancer ses pions dans le dossier Paulo Dybala dans lequel une prolongation se compliquerait les jours passant.

Paulo Dybala semble toujours être dans le flou concernant son avenir. En effet, le numéro 10 de la Juventus dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022 et peinerait à trouver un terrain d’entente avec ses dirigeants afin de se rapprocher d’une prolongation. Lundi, Sky Sport expliquait que la Juventus aurait formulé une offre concrète au clan Dybala grâce à laquelle il percevrait des revenus annuels de 10M€, qui aurait été repoussée par l’international argentin. En outre, le média transalpin assurait que la Vieille Dame n’augmenterait pas son offre. De quoi permettre au PSG d’avoir une véritable chance d’arriver à ses fins avec Dybala et de satisfaire Mauricio Pochettino qui aurait fait de lui l’une de ses priorités. D’autant plus que le dossier Dybala serait en stand-by du côté de Turin.

Des discussions en février avec la Juventus, une belle ouverture pour le PSG avec Dybala !