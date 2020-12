Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace à 12M€ pour Leonardo avec cette pépite brésilienne ?

Publié le 29 décembre 2020 à 21h15 par A.D.

Tombé sous le charme de Brenner Souza da Silva, Leonardo serait en concurrence avec l'Ajax, le Milan AC et la Juventus. Alors que la pépite brésilienne de Sao Paulo couterait plus de 10M€, les Lanciers auraient formulé une offre à hauteur de 12M€, plus bonus, pour battre la concurrence du PSG et des deux clubs italiens.

Pour renforcer l'attaque du PSG, Leonardo aurait identifié un tout nouveau profil au Brésil : Brenner Souza da Silva. Selon les dernières informations d' UOL Esporte , le directeur sportif parisien serait déjà passé à l'action sur ce dossier, puisqu'il aurait contacté le club de Sao Paulo pour évoquer l'avenir de la pépite de 20 ans. Très performant avec le Tricolor Paulista , Brenner aurait alarmé d'autres cadors européens, et en particulier la Juventus, le Milan AC et l'Ajax d'après les indiscrétions de Tuttosport divulguées ce lundi. D'ailleurs, les Lanciers auraient déjà lancé les grandes manœuvres pour tenter de prendre les devants sur ce dossier.

Une offre de 12M€ pour Brenner ?