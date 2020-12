Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le prix serait enfin fixé pour Paul Pogba !

Publié le 29 décembre 2020 à 9h30 par D.M.

Manchester United serait ouvert à un départ de Paul Pogba cet hiver. Le club anglais réclamerait une somme comprise entre 55M et 60M€ pour laisser filer son milieu de terrain.

« C’est terminé pour Paul Pogba à Manchester United. Il est malheureux, il ne peut plus s'exprimer comme il le voudrait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, il doit changer d'air et la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato » avait indiqué il y a quelques semaines Mino Raiola dans un entretien à Tuttosport . Paul Pogba devrait donc quitter Manchester United en 2021 et plusieurs clubs seraient prêts à l’accueillir. C’est le cas du PSG, du Real Madrid, mais aussi de la Juventus. The Mirror indiquait il y a quelques jours que la formation turinoise voudrait accueillir Pogba sous la forme d’un prêt lors du prochain mercato hivernal. Mais dans ce dossier, Manchester United aurait posé ses conditions

Manchester United voudrait entre 55 et 60M€