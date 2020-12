Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria tente un énorme coup en attaque !

Publié le 31 décembre 2020 à 8h30 par G.d.S.S.

Plus que jamais en quête d’un gros renfort au poste de buteur, l’OM pourrait finalement jeter son dévolu sur Arkadiusz Milik, le buteur polonais du Napoli qui se trouve en grande difficulté depuis plusieurs mois.

Le 3 décembre dernier, en conférence de presse, André Villas-Boas dressait un constat assez hallucinant sur le recrutement de Luis Henrique à l’OM, et affichait un souhait très clair pour le mercato hivernal : « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça », expliquait l’entraîneur portugais, qui envisage donc d’attirer un nouveau buteur à l’OM en janvier. Et pour cela, Pablo Longoria voudrait aller piocher… à Naples !

Milik, la nouvelle priorité de l’OM !