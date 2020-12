Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si l’arrivée de Lionel Messi était déjà bouclée pour 2021 ?

Publié le 31 décembre 2020 à 6h30 par B.C.

Alors qu’il sera libre de tout contrat à l’issue de la saison, Lionel Messi est dans le viseur du PSG. Et à en croire le journaliste de RMC Daniel Riolo, l’arrivée de l’Argentin dans la capitale serait une réelle possibilité.

Désireux de claquer la porte l’été dernier, Lionel Messi est finalement resté au FC Barcelone, sans pour autant prolonger son contrat. Ainsi, l’Argentin sera libre de faire ce que bon lui semble à l’issue de la saison, et cela n’est pas passé inaperçu sur le marché des transferts. Manchester City surveille sa situation, tout comme le Paris Saint-Germain, qui rêve de mettre la main sur Lionel Messi depuis l’arrivée des Qataris en 2011. De son côté, Neymar, espère également retrouver son ancien coéquipier et n'a pas hésité à lui glisser un gros appel du pied après la victoire à Manchester United. Et d’après Daniel Riolo, le PSG pourrait réaliser un coup légendaire dans les prochains mois…

« Messi sera au PSG l’année prochaine », assure Daniel Riolo