Mercato - PSG : Le Real Madrid joue son va-tout pour Mbappé !

Publié le 30 décembre 2020 à 8h45 par Th.B.

L’incertitude planant toujours dans le dossier Kylian Mbappé, le PSG pourrait donc perdre sa pépite. En effet, le Real Madrid aurait toujours l’intime conviction de pouvoir mettre la main sur l’attaquant du PSG grâce à une stratégie bien pensée.

« Aujourd’hui, personne ne peut s’offrir Neymar ou Mbappé. Pas même le Real Madrid. Ils n’ont pas l’argent pour acheter Mbappé cet été et payer le salaire qu’il veut ». Sur le plateau du Gab & Jules Podcast d’ ESPN, Julien Laurens a fait passer ce message. Selon le journaliste d’ESPN, le PSG pourrait souffler à la fois pour Neymar et Kylian Mbappé, puisqu’aucun club ne pourrait s’attacher ses services. Pour rappel, les deux stars du PSG sont contractuellement liées au club de la capitale jusqu’en juin 2022. Des discussions pour prolonger leurs contrats respectifs semblent être prévues bien qu’elles n’aient pas encore été initiées. Néanmoins, selon la presse italienne, le Real Madrid pourrait bel et bien frapper un grand coup avec Mbappé lors du prochain mercato estival.

Pas de recrues ni de départs, tout tournerait autour de Mbappé !