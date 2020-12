Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait un gros coup à jouer avec ce crack brésilien !

Publié le 30 décembre 2020 à 7h15 par A.D.

En fin de contrat le 31 décembre 2022, Brenner aurait tapé dans l'œil de Leonardo. Alors que Sao Paulo voudrait étendre son bail, la pépite de 20 ans serait plus proche d'un départ vers l'Europe que d'une prolongation.

En quête d'un nouvel avant-centre pour étoffer l'effectif du PSG, Leonardo aurait coché le nom de Brenner Souza da Silva. Pour mettre toutes les chances de son côté sur ce dossier, le directeur sportif du PSG aurait déjà lancé les contacts avec Sao Paulo pour évoquer la situation de la pépite de 20 ans. Toutefois, le club brésilien ne voudrait en aucun cas laisser filer Brenner aussi facilement.

Un départ vers l'Europe attendrait Brenner