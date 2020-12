Foot - Mercato

Mercato : PSG, OM, ASSE, LOSC... Quel club de L1 sera le plus actif cet hiver ?

Publié le 31 décembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Le 2 janvier, le mercato d'hiver ouvrira ses portes dans un contexte économique très délicat entre la crise sanitaire et le défaut de paiement de Mediapro. Malgré tout, plusieurs clubs de Ligue 1 doivent se renforcer en janvier. Lequel sera le plus actif ?

La Ligue 1 s'apprête à vivre un mercato d'hiver très compliqué. Et pour cause, la crise sanitaire a eu un énorme impact sur les finances des clubs, comme le précédent mercato a pu le prouver, et alors que l'explosion du montant des droits TV représentait le principal espoir des clubs français pour sortir de la crise, le défaut de paiement de Mediapro plonge encore un peu plus les présidents de clubs dans l'angoisse. Par conséquent, la priorité de la plupart des clubs sera de vendre. Même pour le PSG qui cherchera à se séparer de Julian Draxler voire de Leandro Paredes ou Idrissa Gueye. Mais l'arrivée de Mauricio Pochettino pourrait convaincre le Qatar de faire un effort pour renforcer l'effectif. Leonardo devra probablement se montrer créatif, comme il l'a été l'été dernier. Et les autres directeurs sportifs suivront son exemple. Mais quel club se renforcera le plus cet hiver ?

Pochettino veut des renforts au PSG, l'OM contraint de vendre ?

Outre le PSG, des clubs comme l'OGC Nice chercheront à se renforcer. Les Aiglons ont vécu une première partie de saison décevante et tenteront de recruter pour redresser la barre, notamment en défense centrale afin de compenser la blessure de Dante. L'OL sera également à l'affût de jolis coups afin de ne pas s'affaiblir dans la course au titre. Mais il faudra surtout gérer le cas Memphis Depay dont le contrat prend fin en juin prochain. De son côté, l'OM s'apprête à vivre un mercato de tous les dangers. Désireux de se renforcer afin de ne pas être distancé dans la course au podium, le club phocéen sera dans l'obligation de vendre et perdra probablement un cadre. Pablo Longoria devra donc se montrer malin afin de ne pas trop affaiblir le groupe d'André Villas-Boas. La situation du LOSC sera également à suivre. Auteurs d'une magnifique première partie de saison, les Dogues ont toutefois connu une petite révolution avec la vente du club et le départ de Gérard Lopez et Luis Campos. Olivier Létang, nouveau président lillois, devra donc gérer ce mercato partagé entre les contraintes économiques et les espoirs sportifs. L'ASSE pourrait également s'activer cet hiver. Déçu de la première partie de saison de ses joueurs, Claude Puel souhaiterait toujours attirer un attaquant et un défenseur central. Deux dossiers déjà bien avancés. L'arrivée de Raymond Domenech sur le banc du FC Nantes pourrait également engendrer des mouvements. Enfin, les clubs qui luttent pour le maintien flaireront également les bons coups afin de maximiser leur chance de rester en Ligue 1. C'est le cas de Dijon, Lorient, Nîmes ou encore Strasbourg.



