Mercato - PSG : Leonardo prépare déjà un coup de poker pour l’été prochain !

Publié le 1 janvier 2021 à 5h00 par Th.B.

Bien que la volonté du PSG soit de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, l’incertitude règne quant au désir du principal intéressé quant à son avenir. Un départ étant toujours fort probable l’été prochain, Leonardo pourrait se servir de la somme récoltée par le transfert du champion du monde pour effectuer une opération surprenante !

Concernant la situation contractuelle de Kylian Mbappé, le PSG est dans le flou. Son engagement actuel est clair et bien défini puisqu’il expirera en juin 2022. Cependant, pour ce qui est de sa prolongation, rien n’est sûr. Certes, le directeur sportif Leonardo et le président Nasser Al-Khelaïfi ont récemment fait savoir que la situation n’était pas désespérée. Al-Khelaïfi assurait même que Neymar et Mbappé resteront au PSG, bien qu’ils soient tous les deux contractuellement liés au club, et que les prolongations de contrat ne soient pas vraiment avancées. Si Mbappé venait à quitter le club de la capitale, Leonardo pourrait bien régler deux autres gros dossiers.

Le départ de Mbappé contre les arrivées de Messi et… Oblak ?