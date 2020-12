Foot - Mercato

Mercato : L’heure du verdict pour Olivier Giroud !

Publié le 31 décembre 2020 à 21h30 par Th.B.

Contractuellement lié à Chelsea jusqu’en juin prochain, Olivier Giroud pourrait plier bagage cet hiver à en croire ce qui se dit dans la presse. Néanmoins, le calme est revenu, la tempête passée, et à l’instar du dernier mercato hivernal, le champion du monde devrait rester à Chelsea.

Partira, ne partira pas ? Ces dernières semaines, Olivier Giroud a clairement fait part de la volonté d’avoir un temps de jeu plus conséquent à Chelsea, sous peine de devoir étudier les meilleurs options pour son avenir. Ayant l’Euro en juin prochain dans sa ligne de mire, le champion du monde tricolore ne compterait pas faire un coup de poker en tentant d’être sélectionné par Didier Deschamps malgré une situation sportive délicate. Ainsi, un départ pour aller chercher du temps de jeu était une possibilité et le serait toujours à l’instant T. L’OM, l’OL, les Girondins de Bordeaux, le Milan AC, l’Inter, la Juventus ou encore l’Inter Miami auraient récemment formulé un intérêt en coulisse pour Olivier Giroud. Cependant, pour quitter le club, il faudrait que Giroud transmette lui même sa volonté de partir.

Giroud, parti pour rester à Chelsea ?