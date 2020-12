Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Olivier Giroud est définitivement fixé pour son avenir !

Publié le 30 décembre 2020 à 22h00 par H.G.

Alors qu’il avait été annoncé dans le viseur de l’OM, Olivier Giroud ne devrait pas rejoindre la citée phocéenne cet hiver, ni même changer de club.

Si l’OM avait décidé d’enrôler Luis Henrique en guise de doublure à Dario Benedetto l’été dernier, ce choix ne s’est finalement pas avéré payant. Et pour cause, le Brésilien n’est pas un véritable numéro 9, et cela ne laisse d’autre choix aux dirigeants marseillais que de devoir recruter un nouvel attaquant cet hiver malgré leurs moyens limités. Dans cette optique, Olivier Giroud a un temps été cité dans le viseur de l’OM. Seulement voilà, comme le10sport.com vous l’a annoncé le 30 novembre dernier, Chelsea ne souhaite pas se séparer de son attaquant qui s’est particulièrement montré en évidence ces derniers temps, au point où une prolongation de son contrat courant jusqu’en juin prochain n’est pas à écarter. Et cette tendance tend à se confirmer de l’autre côtés des Alpes…

Olivier Giroud ne quittera pas Chelsea en janvier !