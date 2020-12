Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un prétendant passe à l’action pour ce gros nom de Zidane !

Publié le 30 décembre 2020 à 21h45 par H.G.

Tandis qu’Isco souhaiterait quitter le Real Madrid cet hiver afin de retrouver du temps de jeu à six mois de l’Euro, une écurie de Premier League serait disposée à passer à l’action afin de l’enrôler dans son effectif dès cet hiver.

Arrivé en provenance du Malaga CF en 2013, Isco a peu à peu perdu sa place au Real Madrid après avoir été l’un des cadres de l’équipe pendant un temps. Auteur de performances moins reluisantes que par le passé, le milieu espagnol a fini par reculer dans la hiérarchie de l’effectif madrilène, et cela l’a conduit à n’avoir qu’un temps de jeu famélique cette saison. En effet, le joueur de 28 ans n’a pris part qu’à 357 minutes de jeu toutes compétitions confondues lors de cet exercice 2020/2021 sous les ordres de Zinedine Zidane. Ainsi, à six mois de l’Euro, Isco souhaiterait quitter le Real Madrid cet hiver afin de se relancer. Et alors qu’Arsenal est annoncé sur ses traces, l’écurie entrainée par Mikel Arteta serait prête à passer à l’action prochainement.

Arsenal souhaiterait attirer Isco en prêt en janvier !