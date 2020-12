Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tottenham, Mourinho... Cette grosse révélation sur l'avenir de Ramos !

Publié le 30 décembre 2020 à 22h30 par La rédaction

Dans le viseur du PSG et de Tottenham, l'avenir de Sergio Ramos au Real Madrid semble de plus en plus compromis, alors que Florentino Perez ne souhaiterait pas céder à sa politique de prolongation de contrat concernant les joueurs de plus de 30 ans. Toutefois, les Spurs pourraient être contraints de faire une croix sur le défenseur de 34 ans...

En fin de contrat l'été prochain avec le Real Madrid, Sergio Ramos n'a toujours pas pris de décision concernant son avenir. Le défenseur de 34 ans est confronté à la politique de Florentino Perez, qui refuse catégoriquement de prolonger de plus d'une saison ses joueurs âgés de 30 ans ou plus. Souhaitant un contrat de 2 ans, le capitaine emblématique du Real Madrid envisagerait ainsi de ne pas poursuivre l'aventure chez les Merengues . Alors qu'il sera libre de négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier, plusieurs clubs surveillent avec attention la situation de Sergio Ramos, notamment le PSG et Tottenham. Récemment interrogé sur sa capacité de persuasion pour faire venir son ancien coéquipier chez les Spurs , Sergio Reguilon a affirmé avoir été en contact avec Ramos : « Si je peux essayer de le convaincre de venir à Tottenham? Il ne m'a pas beaucoup écouté! Bien sûr que oui. En fait, je lui ai déjà parlé l'autre jour » . Toutefois, une arrivée du champion du monde espagnol à Tottenham pourrait être compromise en raison de... José Mourinho !

« Il n'arrivera pas, à coup sûr »