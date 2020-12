Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : José Mourinho voudrait relancer le feuilleton Sergio Ramos !

Publié le 28 décembre 2020 à 19h00 par La rédaction

En fin de contrat l'été prochain avec le Real Madrid, l'avenir de Sergio Ramos semble toujours particulièrement flou. Le défenseur de 34 ans n'a toujours pas pris sa décision, et le temps ne jouerait pas en la faveur des dirigeants madrilènes, alors qu'un nouveau concurrent de taille s'intéresserait à la situation du défenseur Merengue.

Alors qu'il pourra négocier avec le club de son choix dans quelques jours, dès le 1er janvier, l'avenir de Sergio Ramos au Real Madrid semble plus que jamais remis en doute. En négociation avec Florentino Perez depuis plusieurs semaines, les différentes parties ne sont toujours pas parvenues à trouver un accord. A 34 ans, Sergio Ramos se heurte à la politique du président Merengue , qui refuse de prolonger de plus d'une saison les joueurs âgés de 30 ans ou plus. Une condition sur laquelle Florentino Perez ne souhaiterait pas faire impasse, même pour son capitaine emblématique. Ainsi, Sergio Ramos a laissé planer le doute concernant son avenir ce dimanche, au micro de Deportes Cuatro : « Nous verrons, nous verrons. Tout est en ordre, comme toujours ». Une aubaine pour le PSG, qui cible le défenseur espagnol depuis plusieurs semaines. Toutefois, Leonardo n'est désormais plus seul sur le dossier, et le Real Madrid pourrait se retrouver sous pression face à la rude concurrence pour son capitaine...

Tottenham dans la course pour Sergio Ramos !