Mercato - Real Madrid : Ça bloque toujours pour Sergio Ramos !

Publié le 27 décembre 2020 à 17h00 par La rédaction

Luka Modric serait parvenu à un accord avec le Real Madrid pour prolonger son contrat. Le club espagnol doit désormais trouver un terrain d'entente avec Sergio Ramos, mais les discussions seraient dans l’impasse.

A en croire la presse espagnole, le Real Madrid est parvenu à boucler un dossier brûlant. Selon les informations de Marca , Luka Modric devrait rester au sein du club espagnol la saison prochaine puisqu’il aurait donné son accord pour prolonger son bail d’une année supplémentaire, soit jusqu’en 2022. Désormais, le Real Madrid doit trouver un accord avec Lucas Vazquez et Sergio Ramos. Les deux joueurs voient leur contrat expirer en juin prochain et n’ont toujours pas trouvé de terrain d’entente avec leurs dirigeants.

Sergio Ramos n'aurait toujours pas trouvé d'accord avec le Real Madrid