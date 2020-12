Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tottenham, prolongation... Cette grosse sortie sur l'avenir de Sergio Ramos !

Publié le 30 décembre 2020 à 10h30 par La rédaction

En fin de contrat en juin, Sergio Ramos n’est toujours pas certain de poursuivre l’aventure au Real Madrid. S’il ne voit pas son ancien capitaine changer de club, Sergio Reguilon verrait d’un bon œil son éventuelle arrivée à Tottenham.

Et si, après 16 ans de bons et loyaux services, Sergio Ramos s’envolait vers un autre club ? Si le scénario semblait fou, la crise économique provoquée par la pandémie l’a rendu bien réelle. À l’approche du mercato hivernal, le capitaine du Real Madrid, en fin de contrat dans 6 mois, sera bientôt libre de négocier pour s’engager gratuitement avec une nouvelle équipe l’été prochain. Si les négociations ont été ouvertes entre le défenseur et Florentino Pérez, les parties tardent à tomber d’accord, le joueur réclamant deux ans de prolongation, là où la Casa Blanca ne prolonge jamais un élément trentenaire de plus d’un an. Le temps passe, et le Real Madrid pourrait bien voir son capitaine filer à l’anglaise.

« Je ne vois pas un Madrid sans Ramos »