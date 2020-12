Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi aurait déjà choisi son prochain club !

Publié le 30 décembre 2020 à 8h15 par T.M.

Si le flou persiste actuellement concernant l’avenir de Lionel Messi, dans l’esprit de la star du FC Barcelone, cela serait pourtant très clair. Visiblement, tout serait écrit pour l’Argentin.

L’été dernier, Lionel Messi a réclamé son départ du FC Barcelone. Finalement resté, l’Argentin attend surtout de savoir qui sera le prochain président du club catalan pour statuer sur son avenir. En effet, La Pulga est en fin de contrat et alors que sa prolongation sera la priorité du successeur de Josep Maria Bartomeu, Messi pourrait également décider de s’en aller. Avec Neymar et Mauricio Pochettino, le PSG apparait plus que jamais comme le grand favori bien que Manchester City et Pep Guardiola aient également leurs arguments. Mais pour l’avenir de Lionel Messi, il pourrait bien falloir regarder ailleurs, notamment de l’autre côté de l’Atlantique, aux Etats-Unis.

Un avenir à Miami !