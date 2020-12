Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le plan de Messi déjà dévoilé ? Analyse

Publié le 29 décembre 2020 à 21h30 par La rédaction

Lionel Messi s’est exprimé sur son avenir lors de son entretien à la Sexta. Analyse.

Au cours de l’entretien accordé à la Sexta, Lionel Messi s’est exprimé directement autour de son avenir, lui dont le contrat au FC Barcelone prend pour l’instant fin en juin prochain : « Je vais attendre la fin de la saison. L’important, c’est de penser à l'équipe, de bien finir l'année, de penser à essayer d'obtenir des titres et de ne pas se laisser distraire par d'autres choses », a-t-il indiqué au journaliste Jordi Évole, qui lui a proposé ensuite deux guides touristiques de Paris et de Manchester pour l’inciter à évoquer ses deux pistes pour son avenir. Messi a répondu sourire aux lèvre : « Prends-les avec toi. Je sais qu’il y a beaucoup de gens à Barcelone, des supporters, qui veulent que je reste. Je sais aussi qu'il y a des gens qui, après ce qui s’est passé cet été, pensent différemment. Mais je ferai ce qui est le mieux pour le club et pour moi. Je n'ai aucun doute, je sais ce que me disent mon coeur et ma tête. Je veux revenir à Barcelone, quand j'arrêterai ma carrière de joueur, je veux rester au club, d'une manière ou d'une autre, en apportant ce que je sais. J’ai toujours dit que je voudrais profiter de l'expérience de vie aux États-Unis, jouer dans ce championnat (la MLS). Mais je ne sais pas si ça arrivera, maintenant ou plus tard, c'est pour ça que je dis revenir. (…) Ce que j’ai envie de dire aux gens, c’est que je ne sais pas si je partirai ou non. Si je pars, je voudrais partir de la meilleure façon, toujours en parlant hypothétiquement, je voudrais revenir un jour, je voudrais revenir dans la ville, travailler dans le club, apporter ma contribution. Barcelone est beaucoup plus grand que n'importe quel joueur, même pour moi évidemment, et avec un peu de chance, le président qui viendra fera bien les choses pour permettre de remporter des titres importants ». Comment décrypter les mots de l’attaquant argentin ?

Il partira en fin de saison

S’il ne dit pas qu’il quittera le Barça en fin de saison, l’idée ressort de ses propos. En effet, la manière dont Messi insiste pour dire qu’il reviendra au FC Barcelone à la fin de sa carrière, d’une manière ou d’une autre, sonne comme un indice fort sur ses intentions en fin de saison. L’idée dominante qui prévaut à la lecture de ces propos est que Messi quittera le FC Barcelone cet été pour rejoindre un autre grand club européen avant de s’engager en MLS deux ou trois ans plus tard pour y terminer sa carrière. Et retrouver ensuite le Barça.