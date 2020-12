Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une future discussion avec Al-Khelaïfi pour Neymar ? La réponse de Laporta !

Publié le 29 décembre 2020 à 20h15 par T.M.

Comme chaque candidat à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta n’échappe pas aux questions sur un retour de Neymar. Ce mardi, il a fait le point concernant le joueur du PSG.

Le 24 janvier approche. A cette date, le FC Barcelone connaitra son nouveau président, le successeur de Josep Maria Bartomeu. En attendant, chaque candidat multiplie les apparitions médiatiques pour exposer son programme. L’occasion pour eux de répondre à de gros dossiers comme la prolongation de Lionel Messi, mais aussi le cas Neymar. En effet, dans cette campagne présidentielle, une question revient en boucle. Faut-il faire revenir le joueur du PSG ? A propos de Neymar, chaque candidat a son avis. De son côté, Joan Laporta ne souhaite pas trop s’étendre sur le sujet.

« Cela va déstabiliser l’équipe »