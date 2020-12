Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : A Barcelone, on reprend espoir pour Lionel Messi !

Publié le 29 décembre 2020 à 19h00 par T.M.

Depuis plusieurs mois, l’incertitude règne concernant l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone. Si certains redoutent le pire, Joan Laporta se veut optimiste concernant l’Argentin.

Ce dimanche, tout le monde attendait l’interview de Lionel Messi à La Sexta . Bien évidemment, ce sont des réponses sur l’avenir du joueur du FC Barcelone qui étaient espérées, mais au final, l’Argentin n’a donné aucun indice. Le feuilleton autour du sextuple Ballon d’Or, en fin de contrat au Barça, va donc durer. Au moins jusqu’au 24 janvier. En effet, Messi ne prendra aucune décision sans connaitre le futur président président blaugrana. Alors que celui-ci pourrait notamment être Joan Laporta, ce dernier estime pouvoir garder Messi à Barcelone.

« Cela me parait être très positif »