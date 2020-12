Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation sur l’arrivée de Mauricio Pochettino !

Publié le 29 décembre 2020 à 17h45 par T.M.

Après avoir remercié Thomas Tuchel, le PSG va désormais pouvoir nommer son successeur et ainsi annoncer l’arrivée de Mauricio Pochettino. Et pour l’entraîneur argentin, l’intérêt ne daterait pas d’hier.

Alors qu’il était acté que Thomas Tuchel ne serait pas prolongé et qu’il s’en irait pas conséquent à la fin de la saison, le PSG n’a finalement pas souhaité attendre juin. En effet, le 23 décembre dernier, à la suite de la victoire face à Strasbourg, une réunion s’est tenue entre l’entraîneur allemand et Leonardo. Durant celle-ci, Tuchel s’est vu notifier son licenciement, qui a été officialisé ce mardi par le PSG. Le natif de Krumbach n’est donc plus l’entraîneur des champions de France et un nouveau chapitre va désormais s’ouvrir dans la capitale. C’est Mauricio Pochettino qui va prendre les commandes, un entraîneur qui était vraiment désiré au PSG.

Le PSG le suit depuis plus d’un an !