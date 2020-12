Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La porte est ouverte avec cet ancien joueur de Zidane !

Publié le 30 décembre 2020 à 12h00 par La rédaction

Alors qu'il n'entrait pas dans les plans de Zinedine Zidane, Sergio Reguilon est désormais pleinement intégré dans le projet de Tottenham. Transféré cet été, le latéral espagnol n'exclut cependant pas de retourner au Real Madrid un jour.

Formé au club, Sergio Reguilon a pourtant eu du mal à se faire une place au Real Madrid. Dès son passage à la Castilla, l'arrière gauche a été prêté à deux reprises à l'UD Logrones. Le Madrilène a ensuite évolué une saison et demie avec l'équipe réserve avant d'être promu dans l'équipe première. Là encore, Sergio Reguilon n'est resté qu'une saison, le temps de jouer 22 matches officiels. Après un prêt à Séville, ponctué par la victoire en Ligue Europa, le joueur de 24 a été vendu cet été à Tottenham contre 30M€. Sous les ordres de José Mourinho, l'international espagnol s'épanouit et se retrouve régulièrement titularisé.

« Retourner au Real ? Je ne sais pas, mais ce serait bien »