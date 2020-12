Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour cet ancien titi du PSG, ce sera 30M€ !

Publié le 30 décembre 2020 à 7h00 par Th.B.

D’après la presse espagnole, le profil de Christopher Nkunku, formé au PSG et évoluant au RB Leipzig, intéresserait Zinedine Zidane. L’entraîneur du Real Madrid saurait désormais à quoi s’en tenir au niveau économique pour cette opération.

Certes, il ne semble en avoir que pour Kylian Mbappé du côté du Real Madrid à en croire différents médias. En effet, le club merengue traverserait une passe délicate d’un point de vue financier. Cependant, le Real Madrid compterait jouer son coup à fond lors du prochain mercato estival et se prépare déjà en n’ayant pas recruté lors du dernier mercato et prévoyant d’en faire autant cet hiver. Néanmoins, le Real Madrid ne fermerait pas les autres dossiers pour autant. Christopher Nkunku serait l’une des nombreuses profils sur lequel Zinedine Zidane se pencherait et superviserait via ses scouts. Mais ce dossier n’en serait qu’à sa phase initiale.

Le dossier Nkunku fixé à 30M€