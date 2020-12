Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette nouvelle sortie forte sur le départ de Maxime Lopez !

Publié le 30 décembre 2020 à 1h45 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Maxime Lopez a quitté l'OM pour rejoindre Sassuolo. Interrogé sur l'arrivée du minot marseillais chez les Neroverdi, Grégoire Defrel a estimé que son compatriote français était une excellente pioche.

Formé à l'OM, Maxime Lopez a quitté le nid marseillais lors du dernier mercato estival. Prêté avec option d'achat à Sassuolo, le milieu de terrain de 23 ans fait beaucoup de bien au Neroverdi . Interrogé par Foot Mercato , Grégoire Defrel, attaquant français de Sassuolo, a totalement validé le recrutement de Maxime Lopez.

«Maxime Lopez fait beaucoup de bien à notre milieu»