Mercato - OM : Après Maehle, Longoria essuie un nouvel échec cuisant !

Foot - Mercato - OM

Pour pallier le départ de Bouna Sarr, Pablo Longoria aurait examiné l'idée de recruter Bryan Reynolds. Toutefois, le Head of Football de l'OM pourrait déjà oublié la pépite de Dallas. En effet, la Juventus viendrait de boucler le transfert de Bryan Reynolds pour une somme proche de 8,5M€.

Lors du dernier mercato estival, l'OM a perdu Bouna Sarr. Transféré au Bayern, l'arrière droit de 28 ans laisse un grand vide dans le club phocéen. D'autant que Pablo Longoria n'a pas encore recruté son successeur. Pour y remédier, le Head of Football de l'OM aurait identifié plusieurs profils, et notamment celui de Bryan Reynolds. Mais en ce qui concerne la pépite de Dallas, le combat serait déjà perdu pour Pablo Longoria.

Selon les informations de Taylor Tweelman (ESPN) et de Nicolo Schira, divulguées sur Twitter ce mardi, la Juventus aurait bouclé le transfert de Bryan Reynolds. Grâce à une offre de 8,5M€, 10M€ bonus compris, La Vieille Dame aurait fait plier Dallas pour sa pépite de 19 ans. Comme l'a indiqué le journaliste italien, Bryan Reynolds devrait s'engager jusqu'en juin 2025 avec les Bianconeri et être prêté à Cagliari dans la foulée pour y finir la saison. Après Joakim Mæhle, qui a signé à l'Atalanta, l'OM essuierait donc un nouvel échec pour la succession de Bouna Sarr.

Done deal! Bryan #Reynolds to #Juventus from #FCDallas for €8,5M. He will sign a contract until 2025 and he will be sold on loan to #Cagliari until June. #transfers https://t.co/Hp6AZc7yIQ