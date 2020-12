Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez sur le point de souffler Alaba au PSG ? La réponse !

Publié le 30 décembre 2020 à 10h00 par A.C.

Florentino Pérez, président du Real Madrid, semble imaginer un mercato des plus ambitieux.

Considéré comme l’un des meilleurs latéraux gauche au monde, David Alaba s’est reconverti à la perfection en défenseur central. Ce n’est pas le seul changement qui va survenir dans sa carrière, puisqu’il quittera le Bayern Munich, après dix années de bons et loyaux services. Le club bavarois a en effet clairement expliqué que les demandes d’Alaba étaient trop importante et qu’une prolongation est donc totalement à exclure. Il n’en fallait pas plus pour attirer l’attention des plus grands clubs au monde, comme le Paris Saint-Germain, la Juventus, Manchester City, Liverpool, Chelsea, le FC Barcelone et le Real Madrid.

Alaba trop cher pour le Real Madrid, mais Ramos...