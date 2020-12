Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane en grand danger pour une piste du PSG ?

Publié le 30 décembre 2020 à 1h00 par Th.B.

Alors que le Real Madrid et le PSG auraient tous deux des vues sur David Alaba, Chelsea pourrait bien contrecarrer les plans des champions d’Espagne et de France, et ce, dès le mercato hivernal.

« Le Bayern a fait tout son possible pour prolonger le contrat de David Alaba. Nous lui avons présenté une offre très équitable, malgré la crise. Les derniers pourparlers ont eu lieu en octobre avec une date limite, mais l'offre n'a pas été acceptée et nous l'avons retirée. Je ne sais pas si d'autres pourparlers auront lieu. Je ne connais pas les rumeurs. Il est libre de négocier avec qui il veut à partir du 1er janvier » . Pour Sport1 , Karl-Heinz Rummenigge faisait passer ce message ces derniers temps. Le président du conseil d’administration du Bayern Munich expliquait donc qu’un départ de David Alaba, courtisé par le Real Madrid et le PSG notamment, pourrait donc voir le jour. CBS Sports révélait lundi via son insider Fabrizio Romano, que pas moins de cinq clubs s’intéresseraient au profil du défenseur central du Bayern Munich dont le contrat court jusqu’en juin prochain. Et parmi ces équipes, Chelsea pourrait bien tirer son épingle du jeu.

L’hiver approche et Chelsea émerge pour Alaba !